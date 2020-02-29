الجيش اليمني يحاصر عناصر حوثية في الجوف تتخذ من المدنيين دروعا بشرية‎

حاصرت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، في مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد، مجموعة من ميليشيات الحوثي المتمردة، بحسب موقع الجيش الرسمي.

وأفاد موقع ”سبتمبر نت“ الناطق باسم الجيش اليمني، بأن ”تلك الخلايا التخريبية حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية وأمنية، والقيام بأعمال فوضوية للإخلال بالأمن داخل المجتمع“.

ولفت إلى أن ”تلك العناصر تحتمي داخل المنازل، وتتمركز في الأحياء السكنية، وتحتجز النساء والأطفال، وتستخدمهم دروعا بشرية، إلا أن قوات الجيش تقوم بالتعامل كما يجب“.

وفي سياق متصل، ذكر ”سبتمبر نت“ أن ”وحدات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثيين، في مناطق تابعة لمحافظة صنعاء المحاذية لمنطقة الغيل غرب محافظة الجوف، وسط تقدمات مستمرة في المنطقة وسائر الجبهات في المحافظة، بدعم من قوات التحالف العربي“.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“، أن ”قوات الجيش الوطني، تمكنت من القضاء على خلايا نائمة تابعة لميليشيات الحوثي، بعد أن حاولت تفجير الوضع، في مركز مديرية الغيل بمحافظة الجوف“.

وأشارت إلى أن ”الجيش الوطني، فرض طوقاً محكماً على مركز المديرية، أعقب ذلك اشتباكات عنيفة، تمكن خلالها من القضاء على تلك الخلايا وتطهير مركز المديرية“.

من جانبه، قال أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني العميد مجاهد الغليسي، إن ”المعارك في محافظة الجوف في نسق تصاعدي حاد، وبوتيرة عالية، وهي على أشدها، وذلك في مختلف جبهات المحافظة“.

ويشير الغليسي، في تصريح أورده الموقع الرسمي للجيش أيضا، إلى أن ”استراتيجية معركة القوات المسلحة ضد ميليشيات الحوثي تحولت من الدفاع إلى الهجوم“، مؤكدا أن ”قوات الجيش لن تقف حتى تستكمل تحرير ما تبقى من مناطق ومحافظات، ولا تزال الميليشيات المتمردة المدعومة من إيران تسيطر عليها“.

وتطرق القيادي في الجيش اليمني إلى الحديث عن أهمية مديرية المتون الواقعة جنوب غرب مدينة الجوف، والمتاخمة لمحافظة صنعاء، وما سيشكله تحريرها بشكل كامل من ضربة قاسية للحوثيين، قائلا إن ”معركة تحرير ما تبقى من مديرية المتون تكتسب أهمية بالغة كونها تعد للميليشيات الخط الاستراتيجي لإمدادها، إضافة إلى ارتباطها بمحافظات أخرى“.