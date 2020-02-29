مقتل ضابطين ونجاة محافظ الجوف خلال معارك مع الحوثيين

قتل مسؤولان عسكريان يمنيان، اليوم السبت، خلال مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثيين، في محافظة الجوف، شمال البلاد، في حين نجا محافظ المحافظة العميد أمين العكيمي، من محاولة استهداف صاروخية، بمديرية الحزم في مركز محافظة الجوف.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، إن ميليشيات الحوثيين، تمكنت اليوم من السيطرة على مركز مديرية الغيل جنوب غرب المحافظة، بعد معارك ضارية ضد الجيش اليمني، وشنت قصفًا صاروخيًا مكثفًا على مواقع قوات الجيش بمديرية الحزم مركز المحافظة جنوبًا، كما حاولت استهداف موكب لمحافظ المحافظة، العميد، أمين العكيمي، غير أنه نجا من الهجمة الصاروخية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“، اليوم، تعازي من مسؤولين حكوميين بمقتل ضابطين من قوات الجيش اليمني، هما العميد الركن، عبدالغني الدعوس، ركن تسليح المنطقة العسكرية السادسة، المنتشرة في محافظات: الجوف، صعدة، وعمران، شمال البلاد، والعقيد محمد غبير. وقالت إن مقتلهما جاء أثناء تأديتهما الواجب في محافظة الجوف.

في حين أشارت مصادر عسكرية لـ“إرم نيوز“، إلى أن مصير رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة، العميد مجاهد الغليسي، ما زال غامضًا حتى اللحظة، بعد إصابته، أمس الجمعة، بقصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثيين على مقر عسكري لقوات الجيش اليمني في محافظة الجوف.

وتشهد محافظة الجوف منذ، أواخر الأسبوع الماضي، معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني، وميليشيات الحوثيين، تكبدت خلالها الميليشيات المئات من القتلى، وعلى الرغم من خسائرها الكبيرة، إلا أنها بقيت مستميتة في القتال حتى تمكنت من السيطرة على مديرية الغيل المتاخمة لمركز محافظة الجوف من الجهة الغربية.