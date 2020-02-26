برعاية أممية.. انطلاق اجتماع تشاوري حول اليمن في الأردن

انطلق، اليوم الأربعاء، اجتماع تشاوري لسياسيين يمنيين في العاصمة الأردنية عمان، برعاية مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث.
وقال غريفيث، عبر صفحته الرسمية على ”تويتر“ إنه افتتح اجتماعا يستمر ليومين يجمعه ومجموعة متنوعة من المعنيين اليمنيين؛ لمناقشة الطرق الممكن اتخاذها لاستئناف عملية سياسية تشمل الجميع وتحقق السلام المستدام في اليمن.
يحدث الآن: افتتاح اجتماع يستمر ليومين يجمع بين المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، إلى #اليمن ومجموعة متنوعة من المعنيين اليمنيين لمناقشة الطرق الممكن اتخاذها لاستئناف عملية سياسية تشمل الجميع وتحقق السلام المستدام في #اليمن. pic.twitter.com/lclqfplyCR
— UN Special Envoy for Yemen (@OSE_Yemen) February 26, 2020
وأشار في هذا الصدد إلى أن الاجتماع التشاوري يضم مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية، بحضور أعضاء أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة.
وأضاف أن النقاش ”سيتركز حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في اليمن“.