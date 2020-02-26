 برعاية أممية.. انطلاق اجتماع تشاوري حول اليمن في الأردن – إرم نيوز‬‎

برعاية أممية.. انطلاق اجتماع تشاوري حول اليمن في الأردن

برعاية أممية.. انطلاق اجتماع تشاوري حول اليمن في الأردن

المصدر: فريق التحرير

انطلق، اليوم الأربعاء، اجتماع  تشاوري لسياسيين يمنيين في العاصمة الأردنية عمان، برعاية مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث.

وقال غريفيث، عبر صفحته الرسمية على ”تويتر“ إنه افتتح اجتماعا يستمر ليومين يجمعه ومجموعة متنوعة من المعنيين اليمنيين؛ لمناقشة الطرق الممكن اتخاذها لاستئناف عملية سياسية تشمل الجميع وتحقق السلام المستدام في اليمن.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الاجتماع التشاوري يضم مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية، بحضور أعضاء أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة.

وأضاف أن النقاش ”سيتركز حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في اليمن“.

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