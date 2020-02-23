تعيين محافظ جديد لمحافظة المهرة اليمنية

قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأحد، تعيين محمد علي ياسر محافظا لمحافظة المهرة، خلفا لراجح سعيد باكريت، الذي تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى، وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة.

وجاء هذا التعيين بموجب القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2020، الذي قضت المادة الثانية منه العمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وينتمي المحافظ الجديد محمد علي ياسر إلى محافظة المهرة، وكانت دراسته الأولى في قريته، جادب، إحدى القرى التابعة لمديرية حوف الخضراء، وأكمل تعليمه ( شهادة الثانوية العامة) في عدن، عاصمة جنوب اليمن حينها، وفق مواقع إخبارية محلية.

كما التحق ياسر بالخدمة العسكرية عام 1983، وخدم في سلاح المدرعات، وبعد الوحدة كان من مؤسسي فرع المؤتمر الشعبي في محافظة المهرة، وانتخب رئيسا له حتى عام 1995.

وفي عام 1997 انتخب محمد بن ياسر عضوا في مجلس النواب ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 2003 ممثلا للدائرة 158 في محافظة المهرة، ولا يزال مستمرا في عضوية المجلس إلى تعيينه.

وفي بداية شهر أيار/مايو عام 2001 تم تعيين ياسر وزيرا للدولة، وعضوا في مجلس الوزراء، واستمر في منصبه كوزير حتى عام 2007.

ومن المناصب التي تقلدها ياسر، أنه شغل منصب رئيس اللجنة الإشرافية في محافظة المهرة للانتخابات الرئاسية عام 2000، وكان عضوا في اللجنة الرئاسية لحل الثأر ومشاكل الصراع السياسي، وعضوا مؤسسا شرفيا في عدة جمعيات خيرية وأندية رياضية.