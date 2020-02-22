الحوثيون يقصفون مجمعا عسكريا بمحافظة مأرب

قصفت مليشيات الحوثيين، السبت، موقعًا عسكريًا يمنيًا يضم مبنى وزارة الدفاع، بمحافظة مأرب، شمال شرق البلاد، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، دون وقوع ضحايا.

وقالت مصادر محلية بمدينة مأرب، لـ“إرم نيوز“، إن مليشيات الحوثيين استهدفت موقع ”صحن الجن“ العسكري، الذي يضم داخله قيادة وزارة الدفاع، وغرفة العمليات المشتركة، بصاروخ، سقط في منطقة خالية داخل الموقع.

وأشارت المصادر، إلى أن الصاروخ أحدث أضرارا مادية محدودة في بعض المباني المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وفي محافظة الضالع، جنوب اليمن، أطلقت مليشيات الحوثيين، مساء السبت، صاروخًا من نوع ”كاتيوشا“، من إحدى مناطق مديرية دمت، شمال المحافظة، وسقط في مكان خال بمنطقة ”غول الديمة“ بمنطقة مريس، شمال غرب الضالع، دون وقوع أي خسائر.