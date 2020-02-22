اليمن.. الحوثيون ينفذون حملة اعتقالات واسعة لقيادات حكومية وكوادر في حزب المؤتمر الشعبي

٢-تثبت مليشيا الحوثي التي تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الاسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة غير أبهةبحياة اليمنيين،فاستمرار الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين يكشف زيف وصلف هذه المليشيا

وقال وزير الإعلام اليمني في الحكومة اليمنية معمر الإرياني: ”شنت المليشيا الحوثية حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها، شملت موظفين في الدولة وضباطا في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيات لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد“.

نفذت ميليشيات الحوثي، حملة اعتقالات لقيادات عسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى كوادر وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك في المحافظات اليمنية التي مازالت تقبع تحت سيطرتها.

وأضاف الإرياني، عبر سلسلة تغريدات على حسابه بموقع ”تويتر“، السبت: ”تثبت مليشيات الحوثي التي تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية، عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة غير آبهة بحياة اليمنيين، فاستمرار الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين يكشف زيف وصلف هذه المليشيات“.

‏وطالب وزير الإعلام اليمني، في ختام حديثه، المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وفريقه، إعلان موقف واضح تجاه تلك الممارسات، قائلا: ”نطالب المبعوث الخاص لليمن وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن، بتحديد موقف واضح، والضغط على الميليشيات الحوثية لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية الميليشيات، في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني، وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة“.

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنا الأحد الماضي، عبر بيان مشترك، موافقة ”أطراف النزاع اليمني“، على خطة مفصلة ومرحلية، لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في البلاد.