اليمن.. ”أمهات المختطفين“ تتهم الحوثيين بإخفاء 198 مدنيا في إب (فيديو)

قالت رابطة حقوقية غير حكومية في اليمن، السبت، إن جماعة الحوثيين أخفت قسرًا 198 شخصًا من المدنيين، في محافظة إب (وسط)، منذ بدء المعارك في مارس/ آذار 2015.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها رابطة أمهات المعتقلين والمختطفين في اليمن (تأسست قبل 3 سنوات)، وسط مدينة إب، بمشاركة العشرات من ذوي المخفيين منذ نحو 5 سنوات.

ورفع ذوو المختفين في الوقفة الاحتجاجة، لافتات من بينها ”أين الضمير الإنساني؟“، مطالبين بإطلاق سراحهم.

وحمل بيان الوقفة، جماعة الحوثي ”حياة وسلامة أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً“، مؤكدات أن ”جريمة الاختطاف والإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم“.