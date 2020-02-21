متحدث الانتقالي الجنوبي ينفي انسحاب وفده من اتفاق الرياض ويؤكد مغادرته السعودية‎

نفى المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، نزار هيثم، انسحاب وفده التفاوضي المشارك في اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، لكنه أكد مغادرة أعضاء الوفد السعودية للقاء رئيس المجلس عيدروس الزبيدي الذي يتواجد حاليا في أبوظبي.

وقال هيثم في بيان نشره على الموقع الرسمي للمجلس: ”نؤكد أن لاصحة لما يُشاع حول انسحاب وفدنا من الاتفاق، وأن أعضاءه في اجتماع مستمر حاليا مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لتقييم الفترة السابقة ومناقشة الآلية اللازمة لخوض مرحلة التفاوض مستقبلاً، برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية“.

وأضاف: “ صاحب الحق لاينسحب إطلاقا‬، ‫والحق هو ما أمرنا به الله سبحانه في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم‬“.

وأقر هيثم بوجود تعنت لدى قوى الشرعية لتنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا أن هناك تحديات كبيرة يواجهها وفدهم المفاوض، ”لم يعد خافياً على أحد، أن هناك تحديات كبيرة يواجهها وفدنا المفاوض بسبب تعنت قوى الشرعية الرافضة لتنفيذ اتفاق الرياض، على الرغم من المرونة غير المسبوقة التي قدمها طيلة تواجده بالسعودية لخوض عملية التفاوض، ولكن كل تلك الجهود الإيجابية قُوبلت بتعنت وعجرفة من الشرعية“.

وأوضح: “ لقد أكدنا للتحالف العربي مراراً وتكراراً وبخطابات واضحة عن أهمية التنفيذ الفوري للبنود السياسية والاقتصادية الخاصة بالاتفاق، وإيقاف التحشيد العسكري والحرب الإعلامية المسعورة على المجلس من أطراف بالشرعية، وضرورة رفع الحصار الاقتصادي على شعبنا“.

ولفت هيثم بأن الجنوب ومنذ 1994 له الحق المطلق في تقرير مصيره ”الجنوب منذ العام 1994م لديه حقٌ مطلق في تقرير مصيره، وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي، وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختار بمحض إرادته بدون وصاية صنعاء“.

وفي وقت سابق الجمعة أكد مصدر خاص في المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن وفده التفاوضي في اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض انسحب الجمعة بسبب تعنت الحكومة الشرعية ورفضها الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأضاف المصدر أن عمل اللجنة المشتركة متوقف منذ أيام في ظل محاولات مستمرة من قبل وفد الحكومة للتنصل من التزاماتها والتفافها على بنود الاتفاق وما تم التوافق عليه خلال اللقاءات السابقة.

وأوضح المصدر ذاته أن معظم أعضاء وفد المجلس الانتقالي غادر المملكة السعودية خلال الساعات الماضية، فيما ينتظر مغادرة بقية الأعضاء قريبا.