خفر السواحل اليمني يضبط 200 طن متفجرات قبالة الحديدة

ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية، الجمعة، نحو 200 طن من المواد المتفجرة في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة غرب البلاد.

وجاء ذلك في مقطع مصور لقائد قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر عبدالجبار الزحزوح، نشره المركز الإعلامي لـ“ألوية العمالقة“ التابعة للجيش اليمني.

وقال الزحزوح، إن قوات خفر السواحل ضبطت سفينة صغيرة عليها نحو 200 طن من المواد المتفجرة.

وأضاف أن المتفجرات، عبارة عن سماد يوريا، كانت في طريقها باتجاه ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثيين، بحسب اعترافات طاقمه المكون من 3 أشخاص ”لم يحدد هوياتهم“.