اليمن.. وفد ”الانتقالي الجنوبي“ ينسحب من لجنة تنفيذ اتفاق الرياض بسبب ”تعنت“ الشرعية

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أكد مصدر خاص في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إن وفده التفاوضي في اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض انسحب، اليوم الجمعة. وقال المصدر، في إفادة خاصة لـ“إرم نيوز“، إن قرار انسحاب وفد المجلس الانتقالي جاء بسبب ”تعنت الحكومة الشرعية ورفضها الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق“. وأضاف المصدر أن عمل اللجنة المشتركة متوقف منذ أيام…