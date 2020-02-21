اليمن.. وفد ”الانتقالي الجنوبي“ ينسحب من لجنة تنفيذ اتفاق الرياض بسبب ”تعنت“ الشرعية

أكد مصدر خاص في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إن وفده التفاوضي في اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض انسحب، اليوم الجمعة.
وقال المصدر، في إفادة خاصة لـ“إرم نيوز“، إن قرار انسحاب وفد المجلس الانتقالي جاء بسبب ”تعنت الحكومة الشرعية ورفضها الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق“.
وأضاف المصدر أن عمل اللجنة المشتركة متوقف منذ أيام في ظل محاولات مستمرة من قبل وفد الحكومة للتنصل عن التزاماتها والتفافها على بنود الاتفاق وما تم التوافق عليه خلال اللقاءات السابقة.
وأشار إلى أن المجلس الانتقالي نفذ كل الالتزامات المتوجبة عليه ومنها عودة الحكومة إلى عدن وانسحاب قواته من أبين، مشيرًا إلى أن الجانب الحكومي لم ينفذ أي التزام عليه حتى اليوم رغم تجاوز الفترة الزمنية المحددة في الاتفاق.
وأوضح المصدر أن معظم أعضاء وفد المجلس الانتقالي غادروا السعودية خلال الساعات الماضية، فيما ينتظر مغادرة بقية الأعضاء قريبًا.
ولفت في ختام تصريحه إلى أن السعودية بذلت جهودًا كبيرة وما زالت، إلا أن الجانب الحكومي لم يقدر تلك الجهود وسعى بشتى السبل إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق والالتفاف على بنوده، معبرًا عن ”شكره وتقديره للتحالف العربي بقيادة المملكة لجهوده الطيبة في سبيل إنجاح الاتفاق الذي اصطدم بتعنت الجانب الحكومي“، على حد قوله.