ميليشيات الحوثي تستهدف بالصواريخ معسكرا للجيش اليمني في أبين

قصفت ميليشيات الحوثيين، اليوم الخميس، معسكرًا تابعًا للجيش اليمني في محافظة أبين، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن ميليشيات الحوثيين أطلقت صواريخ يُعتقد أنها من نوع ”كاتيوشا“ على معسكر لواء الأماجد التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بمديرية لودر شمال شرق المحافظة، من أعلى جبل ”ثرة“ الفاصل بين محافظتي أبين والبيضاء التي تخضع أجزاء واسعة منها لسيطرة الحوثيين.

وأكد المركز الإعلامي لجبهة ”ثرة“، التابع للقوات الموالية للشرعية، على ”فيسبوك“، إطلاق ميليشيات الحوثيين صواريخ ”كاتيوشا“ من أعلى قمم جبال ”ثرة“ و“بركان“ شمالي مديرية لودر.

وحتى اللحظة لم يتبين للمصادر ما إذا كانت هناك خسائر بشرية ومادية في صفوف القوات الحكومية، جراء هذا القصف.

وسبق أن تعرض لواء ”الأماجد“ لخمس هجمات صاروخية سابقة من ميليشيات الحوثيين، في أعلى جبل ”ثرة“، كان آخرها الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها 2 من جنود اللواء فيما أصيب العشرات.