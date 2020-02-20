وزير الخارجية اليمني: من الصعب الحديث عن مشاورات مع الحوثيين دون تقدم باتفاق ستوكهولم

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إنه من الصعب الحديث عن مشاورات قادمة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، دون تحقيق أي تقدم ملموس وحقيقي في اتفاق ستوكهولم.

وأكد الحضرمي في لقاء جمعه، اليوم الخميس، بمقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، على حرص الحكومة على السلام المستدام غير المجزأ.

ودعا وزير الخارجية اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، ”للضغط على الحوثيين، لحل موضوع الخزان النفطي العائم صافر، لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطيرة“.

ولفت الحضرمي إلى أن ”اختطاف ميليشيات الحوثي، لقضية الخزان العائم صافر، واستمرار رفضهم السماح للفريق الأممي بصيانة الخزان، لتفادي هذه الكارثة البيئية، يُحتّم على مجلس الأمن الدولي اتخاذ الخطوات والتدابير الكفيلة بمعاقبة وردع هذه الممارسات من قبل الانقلابيين“.

وتطرّق وزير الخارجية اليمني، في حديثه خلال الاجتماع، إلى (اتفاق الرياض)، مؤكدا على ”أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض وفقا للمصفوفة المزمنة“.

وأعرب الحضرمي عن تطلعه ”لتنفيذ إجراءات كفيلة بتجاوز أي صعوبات أو عرقلة من قبل المجلس الانتقالي“.