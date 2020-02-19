اليمن.. تجميد محادثات تنفيذ اتفاق الرياض ”مؤقتًا“

ذكرت مصادر مطلعة أن محادثات اللجنة المشتركة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في السعودية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض جُمدت مؤقتًا.

وأضافت المصادر، خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه ”لا توجد أي مستجدات في ملف محادثات تنفيذ بنود الاتفاق بين الطرفين حتى اليوم“، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بسبب تمسك كل طرف بشروطه المسبقة.

ويتمسك وفد الحكومة اليمنية بتنفيذ الشقين العسكري والأمني قبل تنفيذ بنود الشقين السياسي والاقتصادي من الاتفاق، بينما يتمسك المجلس الانتقالي بتراتبية البنود وفقًا للاتفاق والفترات الزمنية المحددة فيه.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن أسمائها، أن اللجنة المشتركة علقت عملها مؤقتًا، وسط تحضيرات يجريها المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث لعقد لقاء موسع بمكونات وشخصيات يمنية في الأردن خلال اليومين المقبلين.

ووفقًا للمصادر ذاتها، سيحضر عدد من رؤساء المكونات والمسؤولين اليمنيين في هذا اللقاء، ومن بينهم مستشار الرئيس اليمني، ورئيس الوفد الحكومي لتنفيذ اتفاق الرياض أحمد عبيد بن دغر الذي يتواجد حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة، والتي يعقد فيها لقاءات عديدة بشخصيات يمنية تمهيدًا للقاء المزمع في الأردن.

وبشأن إمكانية مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في هذا اللقاء، أكد مصدر مسؤول في المجلس لـ“إرم نيوز“ عدم مشاركة المجلس في اللقاء، لافتًا إلى أن وفدًا من المجلس التقى، اليوم الأربعاء، نائب المبعوث الأممي معين شريم في الأردن.

ونشر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي خبر اللقاء، مؤكدًا أن وفده أكد لنائب المبعوث الأممي دعمه لكافة الجهود التي يبذلها غريفيث لاستئناف العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل.