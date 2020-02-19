نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بنجاة وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي من محاولة اغتيال استهدفته، فيما أدى الحادث إلى مقتل وإصابة عدد من مرافقيه.

وذكرت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“ أن 6 من مرافقي المقدشي قتلوا وهم حمزة علي المقدشي، والملازم صلاح عبدالقوي المقدشي، والنقيب أحمد صالح جحزر، والملازم هيثم منصر الجبني، والجندي عبدالكريم علي سعد المقدشي، والجندي عمر الجشوش.

وأفادت المصادر بأن محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدفاع تمت عن طريق زرع لغم استهدف سيارته في أثناء تفقده جبهات القتال شرقي البلاد.

وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي كان في جولة بمدينة صرواح في محافظة مأرب.