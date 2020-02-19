اليمن.. اتفاق جديد من 7 بنود لوقف التصعيد في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق جديد مع الحوثيين لتفعيل التهدئة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني لـ“ألوية العمالقة”، المقاتلة ضمن القوات اليمنية المشتركة.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق جاء خلال زيارة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك لنقطة الارتباط الأولى بالخامري.

والتقت المسؤولة الأممية، في زيارتها الأولى للحديدة منذ تعيينها، بضباط الارتباط بالقوات المشتركة وميليشيات الحوثي، حيث جرت ”مناقشة آلية التهدئة التي لم تلتزم بها المليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية وسرعة نشر مراقبين أمميين إلى جانب ضباط الارتباط للطرفين في النقاط الخمس“.

وجاءت بنود الاتفاق الـ7 على النحو التالي:

1 – وقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها بمديرية حيس.

2 – وقف الاعتداءات على نقاط الرقابة وإبقاء نقاط الرقابة في نقاط التماس مسرح لعمليات ضباط الارتباط فقط.

3 – يعتبر أي قصف صاروخي أو مدفعي من كلا الطرفين انتهاكا للهدنة، ويعتبر مؤشرا للتصعيد العسكري من قادة الطرف المعتدي.

4 – عند أي تسلل أو تجمعات مشبوهة من أي طرف يمنع الضرب إلا بعد إبلاغ ضباط الارتباط في غرفة العمليات الثلاثية في سفينة الأمم المتحدة ومراعاة الوقت حتى إيصال البلاغ إلى مختلف الأطراف خلال مدة أقصاها 15 دقيقة في حالة عدم التعاون والسيطرة على قواته يتم التعامل مع الهدف دون أي عذر لطرف المعتدي.

5 – يمنع أي تحليق للطيران بأنواعه وإيقاف الغارات الجوية.

6 – الالتزام بوقف إطلاق النار في كل جبهات ومديريات الحديدة.

7- دعوة بعثة الأمم المتحدة لسرعة نشر مراقبين ضمن نقاط الرقابة الخمس إلى جانب ضباط ارتباط الطرفين.