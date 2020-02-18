التحالف العربي يكشف تفاصيل التصدي لكمين مسلح استهدف قواته في ”المهرة“ اليمنية

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تفاصيل التصدي لكمين مسلح استهدف قوات التحالف في محافظة المهرة اليمنية، أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد ركن تركي المالكي، إن ”بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت يوم أمس الاثنين ( 17 فبراير 2020 م ) تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية“.

وتابع، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: ”أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن“.

وأشار المالكي إلى أن العملية أسفرت ”عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين“.

وبين العقيد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود الحكومة اليمنية الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال والخارجة عن القانون، ولن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة.

وأمس الاثنين، قال المركز الإعلامي للمهرة إن ”مسلحين متمردين نصبوا كمينًا للقوة العسكرية التي كانت في طريقها لأحد منافذ الشحن، للقيام بمهام اعتيادية وعمليات التفتيش الروتينية وتأمين المنطقة، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات محدودة دون وقوع إصابات“.

وأضاف المركز أن ”ذلك المخطط أفشل في الحال، كما قاموا بملاحقة الجناة الذين لاذوا بالفرار“.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية إنه سُمع تحليق لطيران التحالف العربي في المنطقة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن المهام الاستطلاعية وتعقب المتمردين الذين تقول المصادر إنهم يتبعون القيادي المقرب من جماعة حزب الإصلاح علي الحريزي.

وتتمركز قوات سعودية في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان منذ أعوام، ضمن انتشارها العسكري لتأمين المنافذ البرية والبحرية في اليمن.