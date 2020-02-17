القوات اليمنية المشتركة تحبط هجومًا حوثيًا شمال الضالع

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، فجر اليوم، هجوماً حوثيا مباغتاً على محيط مدينة الفاخر شمال غربي الضالع الجنوبية.

وأكد المركز الإعلامي لجبهة محافظة ضالع، أن قوات اللواء ”الرابع“ مقاومة جنوبية مسنودة بوحدات من القوات المشتركة، أفشلت فجر الإثنين، تسللا عسكريا للمليشيات الحوثية في محيط الفاخر.

وأوضح المركز في صفحته الرسمية على ”فيس بوك“ أن مجاميع من مقاتلي الحوثي حاولت التسلل نحو مواقع القوات الجنوبية في لكمة عثمان وسط قصف عنيف من قبل رشاشات القوات الجنوبية المتمركزة في عدد من الجبال بأطراف مدينة الفاخر، وأجبرت المليشيات على الفرار.

وتعد جبهة الفاخر واحدة من أشرس و أكبر جبهات القتال بالضالع، لامتداد المواجهات على مناطق جبيلة واسعة، منذ نحو سته أشهر بين وحدات القوات الجنوبية ومقاتلي الحوثي، وتمثل مناطق ”حبيل العبدي، و حبيل الكلب، والخرازة، و لكمة عثمان، و مرخزة “ مناطق تماس تشهد بين الفينة والأخرى مواجهات دامية.