أنباء عن ضبط مسؤول يمني بوزارة الدفاع متهم بـ“التخابر“ مع الحوثيين

كشفت وسائل إعلام يمنية، الأحد، عن تمكّن الجيش اليمني، بمحافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، من ضبط مسؤول عسكري لدى وزارة الدفاع، متهم بـ“التخابر“ مع مليشيات الحوثيين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن قوة من الجيش اليمني، داهمت منزل مدير المخازن التابعة لهيئة الإسناد والدعم اللوجستي العميد الركن، خالد الأمير، يوم الجمعة الماضي، بمدينة مأرب، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، واقتادته برفقة زوج ابنته، إلى مكان مجهول، قبل أن يتم نقله إلى موقع آخر، تابع لقيادة العمليات المشتركة في القوات المسلحة اليمنية.

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام اليمنية، فإن ”الأمير“ متهم بالتخابر مع مليشيات الحوثيين، وكشف أسرار عسكرية لصالحهم.

وأشارت إلى أنه تم ضبط العديد من الفيديوهات ”الخطيرة، التي تخدم مليشيات الحوثيين“، في الهاتف المحمول الخاص بالمسؤول العسكري.

من جهتها، نفت مصادر عسكرية في دائرة التوجيه المعنوي، بوزارة الدفاع اليمنية، لـ“إرم نيوز“، هذه الأنباء. وقالت إنه ”لا أساس لها من الصحة“.

بدوره، أكد مستشار وزير الإعلام اليمني، رئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين، فهد الشرفي، هذه الأنباء.

وقال في تغريدة على موقع تويتر، إن ”سقوط خلية تعمل لمصلحة العدو الحوثي من داخل وزارة الدفاع بمأرب وإلقاء القبض على واحد من أخطر الخونة يدعى العميد الركن خالد الأمير وهو مسئول تخزين الأسلحة في صحن الجن يثبت ما كنا نشكو منه منذ أكثر من ثلاث سنوات ؛ وكم شتمنا بسبب حديثنا عن وجود الخونة“ .

وأضاف، :“الخائن برتبة عميد ركن خالد الأمير لم يكن لوحده من يقدم للحوثيين كامل الخدمات من داخل اروقة وزارة الدفاع ؛ بسقوطه يجب أن تسقط معه كل رؤوس وأذرع الخيانة ؛ لتقوم الجمهورية وننتصر في المعركة ؛ الأمر جد الجد وأملنا في القيادة والتحالف عدم التهاون مطلقاً“ على حد تعبيره.

وخلال الفترة الأخيرة، كثّفت مليشيات الحوثيين، من قصفها الصاروخي على محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، مستهدفة منشآت عسكرية ومدنية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، غالبيتهم من قوات الجيش اليمني والحرس الرئاسي.