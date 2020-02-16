وزير يمني: الشرعية تعاني من تعدد الولاءات

كشف وزير يمني، عن وجود ”خلل“ تعاني منه الحكومة الشرعية، وهو ”ازدواجية الولاءات“ لعدد من ممثليها، الأمر الذي يُعرضها لتلقي الشتائم وعبارات التجريح المختلفة.

وقال وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في الشرعية اليمنية عبدالرقيب سيف فتح: ”تعاني الشرعية من تعدد الولاءات داخلها، وكذا تعدد أصحاب المشاريع المزدوجة“.

وأضاف فتح، عبر تغريده له على حسابه في موقع ”تويتر“ الأحد: ”البعض ينتهز أي أخطاء ترتكبها مكونات الشرعية، فينهال عليها شتماً وتجريحاً“.

وأردف قائلاً: ”بينما تجده يغض الطرف أو يسكت عن جرائم الميليشيات المسلحة وأعوانها“، متابعاً: ”تحت يافطة الحرص يتم الترويج للمشروع الكهنوتي للحوثيين وبصيغ مختلفة“.