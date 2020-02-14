طالبة يمنية تبكي بحرقة وتناشد إجلاءها وزملاءها من ووهان الصينية (فيديو)

تجددت أزمة الطلاب اليمنيين العالقين في مدينة ووهان الصينية، منذ انتشار أزمة فيروس كورونا، والبالغ عددهم 180 طالبا.

خلال الساعات الماضية ظهرت طالبة يمنية تدعى إيمان العواضي في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، وهي تبكي بحرقة وتناشد الحكومة إجلاءها وزملاءها، خاصة بعد مناشدات عديدة قالت إنها لم تلق أي اهتمام من سلطات بلادها.

طالبة يمنية تبكي بحرقة لعدم إجلاءها وزملاءها من ووهان الصينية وتخاطب المسؤولين اليمنيين: إذا كنتم غير قادرين على حماية 180 طالبا فكيف ستحمون دولة؟#إرم_نيوز #اليمن #COVID19 #Coronaviruschina pic.twitter.com/6wcevarxvQ — إرم نيوز (@EremNews) February 14, 2020

وأشارت إلى أن الطلبة العالقين يناشدون منذ حوالي شهر السفارة اليمنية والحكومة؛ لإنقاذهم من الموت، دون جدوى، رغم أن جميع الدول أجلت رعاياها.

وقالت إن السلطات اليمنية ردت على مناشداتهم بأن ”الوضع سيتحسن“، رغم تزايد عدد حالات الإصابة بشكل يومي، متابعة: ”الوضع خطير ولا أحد يشعر بينا ولا بمعاناتنا“.

وكانت الحكومة اليمنية صرفت مبالغ مالية تصل إلى ألف دولار لكل طالب في مدينة ووهان الصينية.