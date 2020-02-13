اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين بمواجهات في الحديدة

قتل العشرات من ميليشيات الحوثي، في معارك عنيفة مع القوات اليمنية جنوبي الحديدة، بحسب بيان صادر عن ”ألوية العمالقة“ المقاتلة ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي.

وقالت ألوية العمالقة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن ”القوات المشتركة كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بينهما عند محاولة الميليشيات التسلل والهجوم على مواقع المشتركة شرق مدينة الدريهمي“.

ونقل البيان عن مصادر عسكرية قولها إن ”القوات المشتركة تصدت للهجوم الحوثي بصلابة وكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى، وأجبرتها على التراجع“.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ”سقوط العشرات من القتلى والجرحى، علاوة على تدمير أسلحة من عتاد الميليشيات، بينها مدفع 23 كانت الميليشيات قد حاولت مهاجمة مواقع المشتركة به“.

واختتم البيان بالتأكيد على أن القوات المشتركة تواصل التصدي لميليشيات الحوثي و“تدفعها ثمن خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة“.

من جانبها، أقرت جماعة الحوثي بمقتل 6 من قياداتها الميدانية، في معارك مع قوات حكومية بعدد من جبهات البلاد، التي تشهد حربا للعام السادس.

ونشرت وكالة أنباء ”سبأ“ التابعة للجماعة أخبارا خلال اليومين الماضيين، تضمنت تشييع قيادات حوثية.

وقالت الوكالة إنه تم في صنعاء، أمس الأربعاء، تشييع كل من جثامين ”العقيد عبداللطيف صالح الغفري، والعقيد معين عبدالله مرعي، والعقيد عبد البديع عبدالرب الحوثي، والعقيد علي يحيى الوجيه“.

كما ذكرت الوكالة أنه تم في العاصمة صنعاء، الثلاثاء الماضي، تشييع كل من ”العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان والعميد عبدالله محمد حنش“.

وأردفت أنهم ”قتلوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية في مواجهة من وصفتهم بالغزاة والمرتزقة في عدة جبهات“، دون التطرق لملابسات مقتل هؤلاء القيادات أو الأماكن التي قتلوا فيها.