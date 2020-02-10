اليمن.. وفدا الحكومة والحوثي يبحثان في الأردن ملف تبادل الأسرى

بدأ وفدان تابعان للحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي، اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان، يوم الأحد؛ في إطار متابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وقال مصدر من داخل السفارة اليمنية في عمان لـ“إرم نيوز“، إن الاجتماع سيعقد في أحد فنادق عمان، وسيكون برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر.

ولم يقدم المصدر مزيدا من التفاصيل.

وكانت لجنة الأسرى اليمنيين التي تجمع الحكومة اليمنية والحوثيين والأمم المتحدة، وصلت عمان أمس الأحد، بحسب السفير اليمني علي العمراني.