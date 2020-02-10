اليمن.. وفدا الحكومة والحوثي يبحثان في الأردن ملف تبادل الأسرى

بدأ وفدان تابعان للحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي، اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان، يوم الأحد؛ في إطار متابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.
وقال مصدر من داخل السفارة اليمنية في عمان لـ“إرم نيوز“، إن الاجتماع سيعقد في أحد فنادق عمان، وسيكون برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر.
ولم يقدم المصدر مزيدا من التفاصيل.
وكانت لجنة الأسرى اليمنيين التي تجمع الحكومة اليمنية والحوثيين والأمم المتحدة، وصلت عمان أمس الأحد، بحسب السفير اليمني علي العمراني.
وقال العمراني في تصريح لصحيفة ”الدستور“ الأردنية، أمس الأحد، إن ”من المستبعد الوصول لحلول أو اتفاقات خلال المباحثات الجديدة؛ بسبب إصرار الجانب الحوثي على عدم تحقيق أي خطوة إيجابية للسلام“.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون؛ إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.