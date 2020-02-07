إجلاء 24 يمنيا مصابين بأمراض خطيرة من صنعاء إلى الأردن

المصدر: ا ف ب

قال مصدر بمنظمة الصحة العالمية، إنه من المقرر إجلاء 24 يمنيا مصابين بأمراض خطيرة من العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى عمان، اليوم الجمعة، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى تنظيم جسر طبي جوي.

ونقل في إطار ”رحلة الرحمة“ الأولى سبعة أطفال من صنعاء، الإثنين الماضي؛ لتلقي العلاج الطبي في العاصمة الأردنية عمان، فيما تحرص الأمم المتحدة على بناء الثقة اللازمة بين الأطراف المتحاربة لتنظيم مزيد من هذه الرحلات.

وأكد المصدر أنه ”من المقرر أن تغادر طائرة تحمل 24 مريضا ومرافقيهم، اليوم، من صنعاء إلى عمان“.

وقام التحالف العربي بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية، منذ عام 2016.

لكن في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن التحالف أنه مستعد للسماح برحلات طبية من المطار؛ كتدبير لبناء الثقة لدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وقالت منسقة الأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، الإثنين الماضي، إن ”هذه بداية ما نأمل أن يكون جسرا طبيا جويا تنظم عبره عدة رحلات“.

وأعربت عن أملها في أن تزداد عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة، إلى مصر وكذلك الأردن.

وتمثل إعادة فتح مطار صنعاء مطلبا رئيسيا للمتمردين الحوثيين، وإحدى القضايا التي يتابعها وسطاء الأمم المتحدة؛ في سعيهم لاستئناف محادثات السلام.