برلماني حوثي يفضح الانهاكات المروعة في سجون المليشيات الانقلابية

أكد عضو مجلس النواب الموالي للحوثيين أحمد سيف حاشد، أن وزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالكريم الحوثي، يشرف على عمليات التعذيب للسجناء.

وقال حاشد في مقال نشرة عبر تطبيق ”تلغرام“، إن ”السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تكتظ بالنزلاء، وهناك تعمد لوضع السجناء المصابين بالإيدز مع آخرين غير مصابين“.

وأضاف: ”تملأ السجون بأكثر من ضعف عدد الحد الأعلى المقرر لتلك السجون، كما يعاني النزلاء من الجوع وعدم وجود فراش مناسب“.

ولفت حاشد إلى أن ”وزير الداخلية عبدالكريم الحوثي يسعى إلى نزع حصانته البرلمانية بتهم كيدية ساقها إلى رئيس حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور“.

وتابع أن ”الميليشيات الحوثية كبلت أيدي مجلس النواب، وأرهبت لجانه في مقدمتها لجنة الحقوق والحريات“.

وتصاعد الخلاف بين عبدالكريم الحوثي وحاشد منذ نجاح مساعي الأخير في الإفراج عن شاب من أبناء محافظة الضالع احتجزته الميليشيات الحوثية لمدة عامين بدون تهمة.