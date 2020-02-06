ترامب يؤكد مقتل زعيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الجمعة، أن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال ”إحدى عمليات مكافحة الإرهاب“ باليمن.

وقال ترامب في بيان: ”مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا“.

وأضاف أن ”موت الريمي يُزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفا ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي“.

ولم يشر ترامب إلى موعد مقتل الريمي.

وأكد إعلان ترامب أنباء تتناقلها وسائل الإعلام منذ نهاية الشهر الماضي بشأن مقتل الريمي.

وكانت مصادر محلية ذكرت نهاية الشهر الماضي أن قاسم الريمي لقي مصرعه جراء غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية مسيرة على منزل كان يضم عناصر من تنظيم القاعدة بمديرية ”وادعي عبيدة“ شرق مدينة مأرب اليمنية.

ونقلت قناة ”العربية“ حينها عن المصادر ذاتها أن الغارة استهدفت منزلا استأجرته عناصر من القاعدة قبل أسبوع.

من هو قاسم الريمي؟

ولد ”قاسم عبده محمد أبكر“ أو ”قاسم الريمي“ والملقب ”أبو هريرة الصنعاني“، في 5 يونيو 1978 في اليمن.

انضم إلى تنظيم القاعدة في فترة مبكرة من حياته، بعدما اختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة اليمنية، وكان في الـ 15 من عمره.

سافر إلى أفغانستان وتدرج في المواقع القيادية حتى وصل إلى درجة ”مدرب“ في معسكر تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان، قبل الاجتياح الأمريكي في 2001.

وكان الريمي، مع الوحيشي، ضمن مجموعة المقاتلين الذين عملوا تحت إشراف زعيم التنظيم أسامة بن لادن.

عقب عودته إلى اليمن، تم اعتقال الريمي في سجن الأمن السياسي في صنعاء مع عدد من المتشددين العائدين من أفغانستان. واستطاع الريمي إحياء تنظيم القاعدة من داخل سجنه.

في فبراير 2006، تمكن من الفرار من السجن في صنعاء مع 23 سجيناً آخرين.

أدرجت واشنطن اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو 2010، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13324، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.

في شهر مايو 2010، تمت إضافة الريمي إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد المرتبطين بمنظمة القاعدة

في يوليو 2007 ارتبط اسم قاسم الريمي بالهجوم الذي استهدف مجموعة مع السياح الإسبان وأسفر عن مقتل 8 منهم في مأرب بوسط اليمن.

أسس الريمي لاندماج فرعي تنظيم القاعدة في اليمن وفي السعودية في 2009. وتولى الريمي منصب القائد العسكري للتنظيم المستحدث، بعد أن نجحت السعودية في التضييق لدرجة كبيرة على التنظيم ضمن أراضيها.

كما تولى الريمي منذ هذا الاندماج مسؤولية تجنيد الشباب اليمني والعربي للانضمام إلى القاعدة.

في عام 2009 اتهمت الحكومة اليمنية الريمي بإدارة معسكر تدريبي تابع لـ ”القاعدة“ في محافظة أبين.

وارتبط اسم الريمي أيضاً بمحاولة التفجير الانتحاري الذي حاول عمر فاروق عبد المطلب القيام به في ديسمبر 2009 على متن طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة. كما ارتبط اسمه بإرسال طرود مفخخة إلى الولايات المتحدة في 2010.

في 20 ديسمبر 2013 ظهر الريمي ليعلن عن تبني تنظيم ”القاعدة“ لاقتحام مستشفى وزارة الدفاع اليمنية، الذي راح ضحيته أكثر من 60 شخصاً، منهم أطباء ومرضى.

في 16 يونيو/ حزيران 2015، أصبح الريمي قائد تنظيم ”القاعدة في جزيرة العرب، خلفاً لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وذلك بعد أن أقسم الولاء لزعيم القاعدة أيمن الظواهري.

في يناير 2017، كان الريمي هدفا لهجوم شنه فريق من القوات الخاصة الأميركية على مقر تنظيم ”القاعدة في جزيرة العرب“ في اليمن، ما أسفر عن مقتل 14 قيادياً من تنظيم ”القاعدة“ باليمن لم يكن بينهم الريمي.

ظهر الريمي في فيديو بتاريخ 7 مايو 2017، حث فيه المؤيدين له الذين يعيشون في الدول الغربية على شن هجمات ”سهلة وبسيطة“.

في 18 أكتوبر 2018، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن قاسم الريمي، وقالت إنّ الولايات المتحدة قررت رفع المكافأة التي تؤدي إلى تحديد مكان الريمي واعتقاله من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.