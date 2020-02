قوة نسائية مسلحة لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب جنوب اليمن (فيديو)

برزت في الآونة الأخيرة قوة نسائية عسكرية في جنوب اليمن تابعة لوحدات ”الأمن ومكافحة الإرهاب“، التابعة للقوات العسكرية في جنوب اليمن.

وعرض تقرير أمريكي التحضيرات والإعداد التأهيلي، لمجموعة من النساء ضمن وحدات الأمن، واطلاعهن على كامل أسرار المهام المناطة بهنّ، للمساهمة فيما بعد في مساعدة رجال الأمن، في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية وعلى وجه الخصوص العاصمة المؤقتة للبلاد عدن.

Meet the Elite Female Unit of the Security Belt and Aden Security. These women are at the forefront of counterterrorism in Aden #SouthYemen. #Yemen

القوات الخاصة النسائية الجنوبية في مقدمة الحرب على الاراهب وتثبيت الامن. #الجنوب_العربي pic.twitter.com/LmZzqvQO9M

— Summer Ahmed (@samwrax) February 5, 2020