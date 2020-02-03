قصف صاروخي يستهدف معسكرا للجيش اليمني في مأرب (فيديو)

أكدت مصادر عسكرية مساء الاثنين، أن مليشيات الحوثي شنت قصفا صاروخيا استهدف مخازن السلاح في معسكر (صحن الجن) بالمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب شمال شرق اليمن.
مشاهد جديدة لانفجارات عنيفة بمخازن أسلحة تابعة للجيش اليمني في مأرب.. ومصادر تؤكد استهدافها بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين#إرم_نيوز pic.twitter.com/n546RQaP0S
— إرم نيوز (@EremNews) February 3, 2020
لحظة وقوع انفجارات عنيفة في مخازن أسلحة تابعة للجيش اليمني في مأرب وسط أنباء عن قصفها بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين#إرم_نيوز pic.twitter.com/sYIRskzF8G
— إرم نيوز (@EremNews) February 3, 2020