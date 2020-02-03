 قصف صاروخي يستهدف معسكرا للجيش اليمني في مأرب (فيديو) – إرم نيوز‬‎

قصف صاروخي يستهدف معسكرا للجيش اليمني في مأرب (فيديو)

قصف صاروخي يستهدف معسكرا للجيش اليمني في مأرب (فيديو)

المصدر: عدن- إرم نيوز

أكدت مصادر عسكرية مساء الاثنين، أن مليشيات الحوثي شنت قصفا صاروخيا استهدف مخازن السلاح في معسكر (صحن الجن) بالمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب شمال شرق اليمن.

وأضافت المصادر، بأنه سبق عملية القصف، سماع تحليق لطائرات يبدو إنها مسيرة على علو منخفض في محيط معسكر صحن الجن.
وتابعت المصادر أنه أعقب عملية القصف لمخازن السلاح، وقوع انفجارات عنيفة، بسبب وجود كم كبير للأسلحة والقذائف وغيرها من المواد الحربية.

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