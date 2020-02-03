بدء نقل المرضى جوا من اليمن في انفراجة دبلوماسية

قالت مصادر دبلوماسية ومن منظمات إغاثة إن رحلات طيران لنقل المرضى الذين يحتاجون بشكل ملح للرعاية الطبية ستبدأ من العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الاثنين، وهو إجراء طال انتظاره لبناء الثقة في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات.

وذكرت المصادر أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ستشرفان على نقل المرضى ورحلات الطيران من العاصمة، ولم تذكر أين ستهبط الطائرات.

ويسيطر الحوثيون على مطار صنعاء لكن التحالف الذي يسيطر على المجال الجوي يحظر الوصول إليه.

وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. ومن ناحية أخرى تجري الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر أيلول/ سبتمبر بشأن خفض التصعيد. وقال مصدر دبلوماسي إن نحو 60 مريضا من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.

وقال المجلس النرويجي للاجئين – وهو منظمة إغاثة – إن المزيد من اليمنيين ما زالوا ينتظرون الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وأضاف ”ليس هناك ما يبرر معاقبة المدنيين المرضى بمنعهم من الحصول على الرعاية الصحية“.