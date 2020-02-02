اليمن.. 5 قتلى وجرحى في مواجهات بين قوات حكومية وقبليين بشبوة

قتل مسلحان قبليان، وأصيب 3 آخرين، بينهم جنود من أفراد القوات الموالية للحكومة اليمنية، الأحد، في مواجهات مسلحة اندلعت، بعد هجوم شنّه مسلحون قبليون على حاجز أمني، بمحافظة شبوة، جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية في محافظة شبوة، لـ“إرم نيوز“، إن عدد من المسلحين القبليين، هاجموا حاجزًا أمنيًا لقوات الأمن الخاص اليمني، بمنطقة ”العرم“ بمديرية حبّان، جنوب المحافظة، كرد على عملية اعتقال القوات الأمنية، لاثنين من أبناء القبائل لأسباب ما تزال مجهولة.

وأشارت المصادر، إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين، قتل على إثرها اثنين من المسلحين القبليين، وأصيب جنديين من أفراد القوات الأمنية، بالإضافة إلى شخص مدني.

وتمكنت وساطة قبلية في المنطقة، من احتواء الموقف وإيقاف المواجهات المسلحة لمدة يومين متتالين، على أن يتم خلالها حل قضية المعتقلين لدى القوات الأمنية وإنهاء المشكلة، بحسب المصادر.