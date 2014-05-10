صور.. "همي همك" يطل على اليمنيين في جزء سادس

تبدأ السبت جلسات تصوير الجزء السادس من المسلسل اليمني الشهير "همي همك" الذي سيعرض في رمضان المقبل على فضائية "السعيدة" اليمنية.

وسجل المسلسل في أجزائه الخمسة السابقة، حضورا كبيرا لدى الجمهور من خلال مجموعة من فناني الدراما اليمنيين أمثال فهد القرني وصلاح الوافي ونبيل الآنسي ونخبة من الفنانين، وتسعى أسرة المسلسل إلى تحقيق نجاح آخر في النسخة السادسة.

وعالج المسلسل في أجزائه السابقة موضوعات اجتماعية وتاريخية، حيث تناول في جزئه الأول عام 2009، قصة ثلاثة أشخاص يلتقون صدفة على شاطئ البحر بعد غرق مركبهم وينتظرون على أمل أن يصل من ينجدهم بعد تقطع السبل بهم.

ورصد المسلسل في جزئه الثاني حياة البدو وظاهرة اختطاف الأجانب المنتشرة في شمال اليمن. وينقسم المسلسل في جزئيه الثالث والرابع حول ظاهرة تسلط المشايخ على المواطنين -عبر شخصية "طفاح المتسلط"- في بعض مناطق شمال غرب اليمن. ولجأ في أجزاء منه إلى تصوير حالة القبائل إبان الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن.

وأثار المسلسل جدلا واسعا، حيث اعترض عليه نواب في البرلمان واتهموا صناعه باحتقار اليمنيين وتقديم صورة سيئة عن المشايخ.

واضطر المسلسل في جزئه الخامس إلى تغيير أسماء الأبطال بعملية مونتاج، بعد اعتراض قبليين على تسمية شخصيات تحمل نفس أسمائهم لمجرد أدائها أدوارا ثانوية في المسلسل.

ويستفيد المسلسل من شخصية الفنان السياسي فهد القرني، الذي كان يمثل معارضة حادة للنظام السابق في اليمن، عبر المسرحيات والأغاني. وسجن أكثر من مرة كشخصية محورية في المسلسل تؤدي دور البطولة وتشارك في كتابة السيناريو أيضا.

واستعان المسلسل في جزئيه الرابع والخامس بمجموعة من الفنانين العرب من مصر وسوريا والسعودية، أبرزهم سعيد صالح ورينا بشور وغصون طحان وخديجة سليمان ويحيى العماري.

وحققت شخصية مبتكرة يؤديها الفنان الشاب نبيل الآنسي "زمبقة"، نجاحا للمسلسل بوصولها إلى الجمهور، حيث تعود هذا العام بعد غياب، بسبب خلافات مالية مع القناة وفقا للآنسي.