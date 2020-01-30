اليمن.. محافظ الجوف يكشف حقيقة تفاوضه مع قادة حوثيين (فيديو)

نفى محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، ما تداول عبر وسائل إعلام محسوبة على جماعة الحوثي، بشأن لقائه قيادات من الجماعة لـ“لاتفاق على تسليم مركز المحافظة للميليشيات“.

وقال العكيمي، في مقطع مصور نشر على موقع ”تويتر“، إنه لم يجر أي مفاوضات مع ميليشيات الحوثي، متابعا: ”لن نساوم على الوطن، ولن نفرط بشبر واحد في مكتسبات الشرعية“.

محافظ محافظة الجوف اللواء امين العكيمي يرد على اكاذيب الميليشيات الحوثية وأبواقها وينفي وجود أي مفاوضات pic.twitter.com/khNIvRc5rz — صنعاء اليوم / نهم (@sanaa2day) January 29, 2020

وعن الصورة التي تداولت للمحافظ رفقة مسلحين قيل إنهم من جماعة الحوثي، تابع العكيمي: ”التقينا مع أبنائنا من أبناء الجوف الذين يغرر بهم الحوثي، على أن يأتوا إلى أحضان الشرعية، وهو ما سيتم قريبًا، وسنعطيهم الأمان، وسنسلمهم ديارهم ونعوضهم“.

وأردف: ”أدعو أبناء الجوف المغرر بهم لدى الحوثيين، أننا نرحب بهم في ظل الشرعية والأمان، وسنقوم بتعويضهم“.

أما عن إمكانية التفاوض مع جماعة الحوثي، قال: ”إذا أرادوا التفاوض فسيكون التفاوض على تسليمهم العاصمة صنعاء والعودة إلى أحضان الشرعية“.

اللواء أمين العكيمي : نفاوض الحوثيين علي تسليمهم العاصمة صنعاء والعودة الي أحضان الشرعية. pic.twitter.com/cAThFS2UwL — منوعااااااات. ( الحيدري ) (@YEMEN1700) January 30, 2020

وفي سياق متصل، أكد قائد عسكري رفيع المستوى، إن الجيش اليمني يسيطر بشكل كامل على الوضع في محافظة الجوف، بعدما زعمت ميليشيات الحوثي أنها سيطرت على مناطق بالمحافظة خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن علي محسن الهدي، إن الوضع العسكري في محافظة الجوف تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش، وفقا لموقع ”سبتمبر نت“، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية.

وشدد العميد الهدي، خلال زيارته للجبهات الغربية للمحافظة، أن ”قوات الجيش أحبطت خلال اليومين الماضيين كل محاولات ميليشيات الحوثي المتمردة للتسلل باتجاه المحافظة.“

وأوضح أن ”الميليشيات تلقت خلال تلك المحاولات الفاشلة، ضربات موجعة على يد أبطال الجيش، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد“، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وكان مصدر بالجيش اليمني قال في وقت سابق إن ميليشيات الحوثي تكبّدت خسائر فادحة خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة الجوف خلال الأيام الماضية، ما أسفرت عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى.