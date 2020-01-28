اليمن.. مصرع قيادي حوثي و8 من مرافقيه في تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن مصرع أحد القيادات الميدانية البارزة التابعة لميليشيات الحوثيين، خلال المواجهات الميدانية الدائرة في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال الجيش في بيان على موقعه ”سبتمبر نت“:“لقي القيادي الميداني في صفوف ميليشيات الحوثيين الانقلابية المدعو (أبو تراب) مصرعه اليوم مع 8 آخرين بنيران مدفعية الجيش الوطني غرب مدينة تعز، أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الجيش في محيط جبل هان“.

وفي سياق متصل، لفت البيان إلى أن:“قوات الجيش، تمكنت من تحرير مواقع جديدة، وهي مواقع تباب (الذياب، والمضيض، والراعي، والذروة، والزاهر)، في جبهة الضباب غرب المدينة“.

وأضاف:“بسيطرة قوات الجيش على هذه المواقع، فإنها ستتمكن من السيطرة النارية على عدد من مواقع تمركز ميليشيات الحوثيين المتمردة في الجبهة، منها تبتي (السوداء، والخلوة)“.

وكانت قوات الجيش، حررت، أمس الإثنين، عددًا من المواقع في وادي حذران غرب مدينة تعز، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثيين.