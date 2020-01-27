مسؤول يمني: إيران أرسلت أسلحة حديثة للحوثيين عبر ميناء الحديدة

وصلت أسلحة إيرانية حديثة إلى ميناء الحديدة اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، وفق ما أعلن اليوم الاثنين، وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي.

وتأتي الأسلحة الجديدة لتنضم إلى ما تتلقاه جماعة الحوثي من دعم إيراني مباشر، رغم نفي الجماعة المسلحة استخدام ميناء الحديدة لأي أغراض عسكرية.

وقال وليد القديمي في تغريدة على ”تويتر“: ”‏وصول كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثة إلى ميليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة“.

وأضاف: ”تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين هو إنهاء لانقلابهم ومنع وصول أي دعم عسكري إليهم، وكسرهم في فتره وجيزة“.

وتساءل وكيل أول محافظة الحديدة: ”هل تدرك وتعي القيادة السياسية هذا الأمر؟“.