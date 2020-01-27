مصرع قيادي حوثي و4 من مرافقيه بهجوم للجيش اليمني في تعز

لقي قيادي في ميليشيات الحوثي و4 من مرافقيه مصرعهم، خلال هجوم شنه الجيش اليمني على مواقع لميليشيات الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وفق ما أعلنه الجيش اليمني، اليوم الاثنين.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن ”قوات الجيش الوطني شنت هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع نجد الطير وسائلة الرباح وجبل القرن وتلال ياسين، باتجاه منطقة حذران، غرب المدينة“.

وأضاف أن ”قائد القطاع الغربي التابع للميليشيا الحوثية المكنى أبو عبدالعزيز، قتل مع 4 من مرافقيه، فيما جرح حوثيون آخرون بنيران الجيش الوطني غربي مدينة تعز“.