الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مواقع إستراتيجية في مديرية نهم

استعادت قوات الجيش اليمني، المسنود من قوات تحالف دعم الشرعية، السبت، السيطرة على بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام القليلة الماضية، لصالح ميليشيات الحوثيين، في مديرية نهم، شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية متطابقة لـ“إرم نيوز“، إن قوات الجيش تمكنت من استعادة بعض المواقع التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثيين، جنوب شرق مديرية نهم، بعد معارك عنيفة بين الطرفين، شنّت قبلها طائرات التحالف العربي، عددًا من الغارات الجوية على مواقع الحوثيين، ما سهّل عملية تقدم قوات الجيش.

وأشارت المصادر، إلى وقوع قتلى وجرحى من الجانبين في المعارك التي ما تزال مشتعلة شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وبالتزامن مع هذه المعارك التي تشهدها مديرية نهم، استطاعت قوات الجيش اليمني، إحراز تقدم ميداني جديد، بمديرية صرواح، غرب محافظة مأرب، المتاخمة للعاصمة صنعاء، من جهة الشرق.

وقالت المصادر، إن المعارك العنيفة التي شهدتها سلسلة جبال ”هيلان“ الإستراتيجية الممتدة، مكنت الجيش اليمني من التقدم بشكل طفيف، والسيطرة على موقعين كانت تسيطر عليهما ميليشيات الحوثيين.

وتحظى سلسلة جبال ”هيلان“ الممتدة على طول عشرات الكيلومترات، بأهمية عسكرية بالغة، كونها مطلة على عدد من المناطق التي يمكن استخدامها كطريق إمداد عسكري، والسيطرة على هذه السلسلة الجبيلة تمكن قوات الجيش اليمني، من تأمين مدينة مأرب، وتمهد الطريق أمامها نحو صنعاء، وهذا ما يفسر احتدام القتال عليها بين الطرفين منذ بداية اندلاع الحرب في اليمن.