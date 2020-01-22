سقوط صاروخ في محيط مقر وزارة الدفاع اليمنية المؤقت بمدينة مأرب

قتل رجل وامرأة يمنيين، اليوم الأربعاء، وأصيب 4 آخرين بجراح، بينهم أطفال، بعد سقوط مقذوف صاروخي جديد، في محيط المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية، بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية بمدينة مأرب، لـ“إرم نيوز“، إن مقذوفًا صاروخيًا، يعتقد أنه من نوع ”كاتيوشا“، سقط مساء الأربعاء، على منطقة سكنية في حيّ ”صحن الجن“، القريب من مقر وزارة الدفاع اليمنية المؤقت، ما تسبب في سقوط وقتلى وجرحى من المدنيين.

وذكرت المصادر أن المقذوف الصاروخي سقط مباشرة على أحد المنازل، ما أدى إلى مقتل رجل وامرأة، وإصابة 4 آخرين بينهم أطفال، في حصيلة أولية.

ولم تعلن مليشيات الحوثيين الانقلابية حتى اللحظة تبنيها لهذا الاستهداف، في حين لم يصدر أي تعليق من السلطات الحكومية.

وقتل مساء أمس الثلاثاء، جندي واحد وأصيب 4 آخرون بجروح، بعد سقوط صاروخ قرب بوابة معسكر القوات الخاصة، بمدينة مأرب، بعد ثلاثة أيام فقط مقتل أكثر من 113 جندي وإصابة العشرات، في قصف صاروخي استهدف معسكرًا تابعة للحكومة اليمنية، شمال غرب مأرب.