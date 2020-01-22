الجيش اليمني يسقط 3 طائرات حوثية مسيرة في مأرب ونهم

أسقطت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة (الجيش الوطني اليمني) طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي على أطراف محافظة مأرب وأخرى في جبهة نهم بصنعاء، وفق الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي.

وأضاف العميد مجلي أن الميليشيا الحوثية أطلقت مساء أمس الثلاثاء صاروخًا استهدف أحد المساجد القريبة من القوات الخاصة بمدينة مأرب، نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص، مؤكدًا أن تصعيد الميليشيا لعمليات استهداف المساجد والمواقع الآهلة بالسكان والأعيان المدنية يأتي ردًا على الهزائم التي تتلقاها في مختلف الجبهات القتالية ويؤكد النزعة الانتقامية لتلك الميليشيا ضد الشعب اليمني.

وكشف عن سقوط قتلى وجرحى، وأسر عدد آخر من أفراد الميليشيا الحوثية خلال معارك تخوضها القوات المسلحة ضد الميليشيا المتمردة على امتداد الجبهات في صنعاء والجوف والبيضاء وصرواح بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

وأكد العميد مجلي في تصريح لموقع “سبتمبر نت” أن القوات المسلحة تمكنت خلال الساعات الماضية من القضاء على مجاميع ميليشيا الحوثي بعد عملية عسكرية، واستعادة السيطرة على سلسة جبال جرشب، وكذلك عملية استدراج محكمة في حريب نهم ومواقع أخرى شرقي العاصمة صنعاء، وإفشال محاولات تسلل لبعض المواقع في جبهة الغيل بمحافظة الجوف، والتعامل مع محاولة عناصر الميليشيا التسلل إلى قرب نقطة الكسارة لعرقلة الطريق العام الرابط بين مأرب والجوف.

وقال إن ”مؤسسة الوطن الدفاعية ستظل وفية للعهد تبذل التضحيات الغالية في معركة استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن من الميليشيا الحوثية المتمردة والجماعات الإرهابية“.

ودعا العميد مجلي منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى انتشال جثث الصرعى من ميليشيا الحوثي، مؤكدًا أنه تم القاء القبض على عدد من المغرر بهم من عناصر هذه الميليشيا، فيما تم نقل بعضهم لتلقي العلاج في المستشفيات.

ودعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنجرار وراء الأكاذيب والشائعات التي يروج لها إعلام الميليشيا الحوثية لمحاولة التغطية على الهزائم المتلاحقة التي تحل بها.