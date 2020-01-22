 قائد العمليات المشتركة يدعو الجيش اليمني للتوجه نحو صنعاء – إرم نيوز‬‎

قائد العمليات المشتركة يدعو الجيش اليمني للتوجه نحو صنعاء

قائد العمليات المشتركة يدعو الجيش اليمني للتوجه نحو صنعاء

المصدر: إرم نيوز

دعا اللواء الركن صغير حمود بن عزيز قائد العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، الجيش اليمني إلى التقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وجاء ذلك في رسالة صوتية نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر ”تويتر“، سلط الضوء على زيارة بن عبدالعزيز لمسرح العمليات القتالية في جبهات القتال بجبهة ”نهم“ شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال قائد العمليات المشتركة في الرسالة الصوتية: ”يا أبطال الجيش اليمني المغاوير، تقدّموا على بركة الله نحو صنعاء، من أجل حقن دماء اليمنيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتأمين الأطفال والنساء من بطش الميليشيات“.

وأضاف: ”أيها الأبطال في ميادين الشرف والبطولة، أنتم مشعل النور لعودة الأمن والاستقرار لليمن الحبيب، هذه المعركة الحاسمة للتخلص من الكهنوت الحوثي.. موعدنا صنعاء بإذن الله“.

وذكر حساب القوات المسلحة اليمنية أن الرسالة الصوتية لقائد العمليات المشتركة للمرابطين في جبهات القتال ”تأتي في الوقت الذي يخوض فيه أبطال الجيش الوطني ملاحم بطولية ويحققون انتصارات ساحقة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات“.

 

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