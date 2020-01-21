مقتل وإصابة 5 جنود يمنيين بقصف صاروخي جديد على مأرب

قتل جندي يمني وأصيب 4 آخرون، في قصف صاروخي، استهدف معسكرًا تابعًا للقوات الحكومية، مساء الثلاثاء، بمدينة مأرب، شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر محلية في مأرب لـ“إرم نيوز“، إن صاروخًا سقط قرب بوابة معسكر القوات الخاصة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وحتى اللحظة، لم تعلن مليشيات الحوثيين الانقلابية تبنيها لهذا الاستهداف الجديد، الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من قصف صاروخي، استهدف معسكر ”الاستقبال“ في منطقة ”الميل“ شمال غرب مدينة مأرب، أدى إلى مقتل أكثر من 113 جنديا، وإصابة أكثر من 70 آخرين.