 مقتل وإصابة 5 جنود يمنيين بقصف صاروخي جديد على مأرب – إرم نيوز‬‎

مقتل وإصابة 5 جنود يمنيين بقصف صاروخي جديد على مأرب

مقتل وإصابة 5 جنود يمنيين بقصف صاروخي جديد على مأرب

المصدر: عدن- إرم نيوز

قتل جندي يمني وأصيب 4 آخرون، في قصف صاروخي، استهدف معسكرًا تابعًا للقوات الحكومية، مساء الثلاثاء، بمدينة مأرب، شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر محلية في مأرب لـ“إرم نيوز“، إن صاروخًا سقط قرب بوابة معسكر القوات الخاصة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وحتى اللحظة، لم تعلن مليشيات الحوثيين الانقلابية تبنيها لهذا الاستهداف الجديد، الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من قصف صاروخي، استهدف معسكر ”الاستقبال“ في منطقة ”الميل“ شمال غرب مدينة مأرب، أدى إلى مقتل أكثر من 113 جنديا، وإصابة أكثر من 70 آخرين.

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