ابنة القيادي اليمني علي البخيتي تحاكم في الأردن بتهمة ”الإساءة للمعتقدات الدينية“

تواجه الطالبة اليمنية توجان البخيتي – ابنة السياسي المنشق عن جماعة الحوثي علي البخيتي- اتهامات ”بإهانة الشعور والمعتقدات الدينية“، في أول جلسة لمحكمة الأحداث في العاصمة الاردنية عمان، حيث تقيم.

وتتهم وحدة الجرائم الإلكترونية بمحكمة الأحداث الأردنية، توجان البخيتي، بنشر منشورات مضمونها ”الإساءة للشعائر الدينية“، في صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان البخيتي تعرضت للطرد من المدارس التي كانت تدرس فيها بالعاصمة الأردنية عمان، منتصف ديسمبر الماضي، بعد مشاركتها لسلسلة من الغريدات والمنشورات لوالدها السياسي اليمني علي البخيتي – المقيم حالياً في العاصمة البريطانية لندن- في صفحاتها، تعرض فيها والدها لمسائل دينية خلافية، ومثيرة للجدل.

ونفت توجان البخيتي “ صحة تهمة الإساءة للمعتقدات الدينية“، وأضافت في صفحتها بموقع ”توتير“: هذا الكلام غير صحيح، فيما المدرسة التي أصدرت بيانا علنيا تحريضيا جهاديا ضدي لم يلاحقها أحد“ على حد تعبيرها.

انتهى التحقيق وتم إحالتي للمحاكمة تم النشر بواسطة ‏توجان البخيتي‏ في الخميس، ١٦ يناير ٢٠٢٠

ونشرت المدرسة بيانا توضح فيه موقفها من ابنة القيادي اليمني المنشق عن الحوثيين علي البخيتي، للفيديو الذي نشرته.