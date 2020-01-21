الجيش اليمني يتقدم شرق صنعاء ويصفي قيادياً حوثياً في البيضاء

أعلن الجيش اليمني مقتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي خلال اشتباكات مسلحة وقعت في جبهات قانية وناطع وفضحه بمحافظة البيضاء، أثناء محاولة تسلل لمواقع الجيش، بحسب بيان للجيش اليمني.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ”مصرع عدد من عناصر المليشيا بينهم القيادي حبيب صالح محرم القحطاني، وجرح آخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني بالقرب من منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمال البيضاء“.

وحقق الجيش اليمني كذلك تقدماً ميدانياً في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، خلال مواجهات مع الميليشيات الحوثية، موضحاً في بيان له أن ”أفراد الجيش الوطني حرروا سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم والتي كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية“.

وأضاف الجيش في بيانه أن ”التقدم جاء بعد مواجهات أدت إلى مقتل وجرح عشرات الحوثيين“ وأنه ”يواصل التقدم وسط فرار وانهيار كبير في صفوف المليشيات الحوثية“.

وتشهد مديرية نهم التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين.