اليمن.. ارتفاع حصيلة هجوم مأرب إلى 113 قتيلًا

ارتفعت حصيلة القتلى من الجنود اليمنيين، إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكرًا تابعًا للحكومة اليمنية بمحافظة مأرب، مساء السبت، إلى أكثر من 113 قتيلًا، وعشرات الجرحى.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة اليمنية، لـ“إرم نيوز“، إن أعداد ضحايا الهجوم وصلت إلى 113 قتيلًا، غالبيتهم من أفراد اللواء الرابع حماية رئاسية، وآخرين من وحدات عسكرية أخرى ومدنيين، في حين بلغت أعداد المصابين أكثر من 70 جريحًا، بينهم جنود حالتهم حرجة.

وذكرت المصادر، التي فضّلت عدم كشف هويتها نتيجة عدم تخويلها بالتصريح لوسائل الإعلام، أن ارتفاع أعداد القتلى كان نتيجة لحالات المصابين الحرجة الموزعة على مستشفيات محافظة مأرب.

وأشار إلى أن هناك قرابة عشرة جرحى حالتهم خطيرة للغاية، ويتلقون العلاج في مستشفيات المدينة، مع أن حالتهم الصحية تتطلب نقلًا عاجلًا إلى خارج البلاد.

وتعرّض معسكر ”الاستقبال“ بمنطقة ”الميل“ شمال غرب محافظة مأرب، مساء السبت، لهجوم صاروخي، استهدف مسجد المعسكر، في وقت تمكنت فيه المضادات الجوية من إسقاط طائرة مسيرة فوق موقع الهجوم.

ولم تعلن مليشيات الحوثيين، حتى اللحظة، تبنيها لهذه العملية، في حين اتهمت وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، مليشيات الحوثيين، بتنفيذ ”هذه الأعمال الإجرامية“.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشره موقع الجيش الرسمي، إن هذه العملية تأتي ”محاولة من الميليشيات للثأر لمقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني بقتلهم لأبناء اليمن، وهكذا هو تاريخهم الأسود والدموي الذي عُرفوا به منذ نشأتهم“.