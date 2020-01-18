قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش اليمني بانفجار في مأرب

قتل وأصيب عدد من الجنود اليمنيين، مساء اليوم السبت، في انفجار استهدف أحد المعسكرات التابعة للحكومة اليمنية، في محافظة مأرب، شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر محلية في مأرب لـ“إرم نيوز“، إن الانفجار يبدو ناجمًا عن سقوط صاروخ، استهدف معسكر ”الاستقبال“ التدريبي، التابع لقوات الجيش اليمني، بمنطقة ”الميل“، غرب مدينة مأرب.

وأشارت المصادر إلى سقوط عدد من الجنود بين قتيل وجريح، جراء الهجوم الصاروخي على المعسكر، مبينة أن عدد القتلى والجرحى لم يعرف بعد.

ودأبت مليشيات الحوثي، على مهاجمة معسكرات الجيش اليمني في مختلف المحافظات اليمنية، بالصواريخ الباليستية وهجمات الطائرات المسيرة.

ولم يعلن الحوثيون حتى اللحظة تبنيهم لهذا الهجوم.