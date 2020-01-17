حاول منعه من العودة للقتال مع الميليشيا.. مسلح حوثي يقتل والده

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قتل مسلح حوثي في اليمن والده، على خلفية محاولة منعه من العودة للقتال إلى جانب الميليشيات الحوثية. وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن ”المسلح الحوثي يدعى مساعد جمال القهبري من أبناء منطقة بيت الكوماني بمديرية عنس محافظة ذمار ( 100 كم جنوب صنعاء) قتل والده ليلة الأربعاء – الخميس في منزل العائلة إثر محاولاته منعه…