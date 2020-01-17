حاول منعه من العودة للقتال مع الميليشيا.. مسلح حوثي يقتل والده

قتل مسلح حوثي في اليمن والده، على خلفية محاولة منعه من العودة للقتال إلى جانب الميليشيات الحوثية.
وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن ”المسلح الحوثي يدعى مساعد جمال القهبري من أبناء منطقة بيت الكوماني بمديرية عنس محافظة ذمار ( 100 كم جنوب صنعاء) قتل والده ليلة الأربعاء – الخميس في منزل العائلة إثر محاولاته منعه العودة للقتال إلى جانب الحوثيين“.
وكان الابن القاتل عاد بعد غياب نحو 5 أشهر إثر التحاقه بصفوف الميليشيات الحوثية، والقتال إلى جانبها في جبهات الضالع، وبعد عودته للمنزل حاول والده منعه لكنه أرداه قتيلا بعد إطلاق النار على رأسه بشكل مباشر.
وأشارت المصادر إلى أن القاتل فر إلى جهة غير معلومة، مرجحة أن يكون التحق بالحوثيين بعد ارتكابه الجريمة.