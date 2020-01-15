اليمن.. بن دغر يكشف عن موعد تعيين محافظ لعدن ‎

كشف مستشار الرئيس اليمني، رئيس فريق الحكومة في اللجنة السياسية العليا أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، عن تعيين الرئيس عبدربه منصور هادي محافظًا للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومديرًا لأمنها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، تنفيذًا لاتفاق الرياض المُبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية الرياض مطلع نوفمبر/ تشرين الأول المنصرم.

وقال رئيس الحكومة اليمنية السابق، في سلسلة تغريدات له على تويتر، إن مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية ستبدأ على الفور، عقب تعيين محافظ لعدن، وسيكون تشكيل الحكومة على ”قاعدة التشاور، كما ورد في الملحق السياسي من اتفاق الرياض“.

وأشار بن دغر إلى بدء الانسحابات العسكرية المتبادلة لقوات الحكومة والمجلس الانتقالي، المستحدثة منذ أغسطس/ آب الماضي، في محافظتي شبوة وأبين جنوبي اليمن، والتي قال إنها ”ستستمر“، كما جرى حصر بعض الأسلحة الثقيلة في عدن تمهيدًا لجمعها، بمساندة ورعاية من ”القادة الأشقاء في المملكة، وكذا قادة الانتقالي وبتعاون كل العسكريين“.

كما أكد عودة أسرى الطرفين إلى أهاليهم بعد أن تمت عملية تبادل أسرى المعارك بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، التي شهدتها محافظات الجنوب قبل أشهر.

وقال رئيس فريق الحكومة في اللجنة السياسية العليا: ”نحن الآن نتقدم على الأرض، نسعى بجدية لتنكيس فوهات المدافع والدبابات والمدرعات، بما يحقق سلاماً دائماً ينعم به كل أبناء عدن والمحافظات القريبة منها وكل اليمن، سلاماً يعزز المواجهة العسكرية مع الحوثيين العدو المشترك الذي طالما تمرد على الشرعية ورفع راية العصيان على الوطن“.