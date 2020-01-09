اليمن.. القوات المشتركة تحقق تقدمًا في الضالع

حققت القوات الجنوبية المشتركة، تقدمًا في جبهة الضالع خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المركز الإعلامي لجبهات الضالع، إن ”القوات الجنوبية المشتركة سيطرت بعد معارك ضارية مع الميليشيات الحوثية في شمالي وغرب الضالع، على تخوم مناطق تقع في عمق محافظتي إب وتعز“.

وأكد المركز أن الميليشيات الحوثية ”تعرضت لمزيد من الخسائر الفادحة، خلال المواجهات التي تعد الأعنف منذ عدة أشهر، واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة“.

وأضاف أن ”المواجهات تمتد إلى مدينة الفاخر مع اتساع رقعة المواجهات على أكثر من قطاع بالقرب من منطقة حمك غرب قعطبة شمالي محافظة الضالع“.