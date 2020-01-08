تقرير أممي سري: الحوثيون لم ينفذوا الهجمات على منشآت النفط السعودية

أفاد تقرير سري للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن ميليشيات الحوثيين اليمنية لم تنفذ الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، مما يعزز الاتهامات لإيران بالمسؤولية عن تلك الهجمات.

واتهمت السعودية، وأمريكا، والقوى الأوروبية، إيران، بتنفيذ الهجوم على منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية في أبقيق وخريص، رافضة إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران المسؤولية عن الهجمات، ونفت طهران ضلوعها في أي هجوم.

وقال تقرير الخبراء المستقلين للأمم المتحدة إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن، إنه ”على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك فإن قوات الحوثيين لم تنفذ الهجمات على أبقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019“.

وتأتي نتائج تقرير الأمم المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وقيام طهران بالرد بإطلاق صواريخ على منشآت عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق.