مقتل 9 حوثيين في انفجار مخزن للسلاح بالحديدة

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل 9 من مسلحي جماعة الحوثي وإصابة 23 آخرين بجروح جراء انفجار مخازن للأسلحة، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن ”9 حوثيين لقوا حتفهم، وأصيب 23 آخرون، في انفجار مخازن سلاح تابعة لقوات خفر السواحل الواقعة في ميناء الصليف، شمالي مدينة الحديدة“.

وأفاد الدبيش، نقلا عن مصادر طبية في الحديدة، بوصول جثامين القتلى إلى أحد مستشفيات المدينة، فيما تم نقل عدد من المصابين بإصابات خطيرة إلى العاصمة صنعاء.

وعزا الدبيش الانفجارات إلى ”سوء التخزين وتكدس الأسلحة بما فيها صواريخ طويلة وقصيرة المدى واحتكاكها مع بعضها البعض، دون الأخذ بقوانين السلامة والتخزين“.

وأوضح، أن ”الانفجارات تسببت في دمار كبير لتلك المواقع التي تستخدمها ميليشيات الحوثي في تخزين الأسلحة“.

وذكر الدبيش أن ”أصواتا غريبة أحدثتها الانفجارات، مما يدل على دخول أسلحة جديدة وغير معروفة في تلك المخازن، خلال الفترة الماضية“.

وأشار إلى أن القوات المشتركة رصدت خلال الأيام القليلة الماضية، تحركات مشبوهة لقوارب صيد ”مدنية“، على متنها أسلحة وذخائر بالقرب من ميناء ”الصليف“ بالحديدة.