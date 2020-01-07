اليمن.. قتلى وجرحى باستهداف ”معسكر الصدرين“ في الضالع

أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، باستهداف ”معسكر الصدرين“ بمنطقة مريس شمال الضالع؛ ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الجيش اليمني.

وقالت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“ إن الاستهداف الذي تتهم ميليشيات الحوثي بتنفيذه، أسفر عن مقتل 14 جندياً من القوات الحكومية اليمنية وجرح نحو 20 آخرين.

وتضاربت الأنباء حول طبيعة الاستهداف، إذ ذكرت مصادر يمنية أن الضربة كانت بصاروخ باليستي فيما قالت مصادر أخرى إنه تم استهداف المعسكر بطائرة مسيرة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن استهداف المعسكر تم خلال عرض عسكري صباحي، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف عروض عسكرية صباحية من قبل الحوثيين.