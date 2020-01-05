اليمن.. مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين بالحديدة‎

خاضت القوات اليمنية، صباح الأحد، اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي، استمرت ساعات جنوبي محافظة الحديدة (غرب)، بحسب بيان للجيش اليمني.

وقال البيان، الصادر عن ”ألوية العمالقة“ المقاتلة ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي من اليمن، إن ”القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي على مواقعها شرقي مديرية الدريهمي، جنوبي الحديدة”.

ونقل البيان، عن مصادر عسكرية ميدانية، قولها إن ”القوات المشتركة تمكنت من التعامل مع المتسللين الحوثيين، وخاضت معهم اشتباكات عنيفة استمرت الليلة الماضية لساعات، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة“.

وأفاد أن ”القوات المشتركة كبدت عناصر ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأجبرت من تبقى منهم على الفرار“.

وأشار البيان، إلى أن ”ميليشيات الحوثي رفعت من وتيرة تصعيدها العسكري على مناطق متفرقة جنوبي الحديدة، وشنت عمليات قصف واستهداف وهجمات عدة، في سعي منها للقضاء على الهدنة الأممية وعملية السلام في الحديدة“.